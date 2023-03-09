Минниханов утвердил сводный план тушения пожаров в Татарстане на 2023 год

В Татарстане утвердили сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на период пожароопасного сезона 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Документ содержит общую характеристику географических особенностей республики и пожароопасных территорий. Отмечается, в частности, что общая площадь РТ составляет 6783,7 тыс. га (0,4% от территории России или 7% площади ПФО). Продолжительность теплого периода – 198-209 дней, холодного – 156-167 дней.

По данным на январь 2022 года Татарстан имеет общую площадь лесного фонда 1267,9 тыс. га или 18,7% от всей территории республики. На землях лесного фонда за организацию тушения лесных пожаров и мер пожарной безопасности отвечает Минлесхоз РТ.

«Силы и средства юридических лиц, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, составляют 1602 человека и 598 единиц техники <…>», – говорится в документе. Привлекаются силы на основании заключенных договоров.

Помимо прочего, документ содержит сведения о природной пожарной опасности с перечислением всех пожароопасных районов, лесничеств и лиц, ответственных за пожарную опасность на них.

Напомним, что ранее Кабмин установил пожароопасный период в Татарстане с 15 апреля. Руководителям районных исполкомов, на территориях которых расположены населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров, до начала сезона поручено профилактические мероприятия.