С 15 апреля в Татарстане установлен пожароопасный сезон

Начало нового пожароопасного сезона в Татарстане установлено на 15 апреля, соответствующее постановление подписал и.о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. В числе прочего, документ предполагает организацию круглосуточного дежурства членов добровольных пожарных формирований на подверженных лесным пожарам территориях.

Руководителям районных исполкомов, на территориях которых расположены населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров, до начала сезона нужно провести профилактические мероприятия. В частности, создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов шириной не менее 10 метров, очистить территории от сухой травы и валежника на полосе шириной не менее 10 метров от леса, следует из документа.

Также руководителям муниципалитетов поручено оборудовать места для сжигания мусора, травы, листвы и других отходов, обеспечить населенные пункты связью и средствами звукового оповещения о пожаре. Водоисточники должны быть оборудованы для целей пожаротушения.

ГУ МЧС по РТ поручено инициировать создание в муниципальных районах профилактических групп для патрулирования населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, подверженных угрозе природных пожаров.

В постановлении также приведен перечень подверженных угрозе пожаров населенных пунктов Татарстана, садоводческих объединений и территорий организации отдыха детей. Принятие постановления «позволит обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в весенне-летний период органами исполнительной власти и местного самоуправления РТ», подчеркивается в документе.