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Ру Тат
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Экономика
23 января 2023  10:25

Минниханов утвердил республиканский оргкомитет форума «Россия – Исламский мир»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Указ опубликован на портале правовой информации. 

«Заседания республиканского оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал», – сказано в положении, прикрепленном к указу.  

Рустам Минниханов назначен председателем, его заместителями стали Премьер-министр Алексей Песошин и руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров. Также в состав вошли руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина(секретарь), главы министерств и пр. 

17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экономический форум  в Казани будет проводиться каждый год. 

#Рустам Минниханов
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