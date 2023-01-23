Минниханов утвердил республиканский оргкомитет форума «Россия – Исламский мир»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Указ опубликован на портале правовой информации.

«Заседания республиканского оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал», – сказано в положении, прикрепленном к указу.

Рустам Минниханов назначен председателем, его заместителями стали Премьер-министр Алексей Песошин и руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров. Также в состав вошли руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина(секретарь), главы министерств и пр.

17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экономический форум в Казани будет проводиться каждый год.