Минниханов утвердил положение об отделе Совбеза Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил положение об отделе обеспечения деятельности Совета Безопасности РТ. Соответствующий указ на татарском языке опубликован на сайте руководителя республики.

Отмечается, что отдел создан в целях обеспечения деятельности Совбеза РТ и других консультативных органов при руководителе республики по вопросам общественной безопасности, правопорядка, а также профилактики терроризма. В своей работе отдел руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РТ, федеральными законами, распоряжениями и т.д.

Отдел, в числе прочего, будет участвовать в правовом, документационном обеспечении деятельности Совбеза, подготовке информационных и аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан. Он сможет запрашивать у структурных подразделений администрации, у органов госвласти и местного самоуправления необходимые материалы.

Сотрудники отдела назначаются на должность руководителем администрации отдела по согласованию с секретарем Совбеза РТ.

Напомним, что другим указом Минниханов изменил состав Совета при Раисе РТ по образованию и науке.