Минниханов изменил состав Совета при Раисе РТ по образованию и науке

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в Совет по образованию и науке. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем указано, что изменения вводятся «в связи с переходом отдельных лиц на другую работу и изменением наименований должностей». Таким образом было скорректировано название совета, а также наименование должностей его членов.

Кроме того, в состав совета был введен директор казанского полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов, были выведены два человека – научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин и директор гимназии №6 Казани Ольга Баклашова.

Совет при руководителе республики по образованию и науке был создан 7 февраля 2015 года.

