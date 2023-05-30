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Минниханов изменил состав Совета при Раисе РТ по образованию и науке
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в Совет по образованию и науке. Документ опубликован на портале правовой информации.
В нем указано, что изменения вводятся «в связи с переходом отдельных лиц на другую работу и изменением наименований должностей». Таким образом было скорректировано название совета, а также наименование должностей его членов.
Кроме того, в состав совета был введен директор казанского полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов, были выведены два человека – научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин и директор гимназии №6 Казани Ольга Баклашова.
Совет при руководителе республики по образованию и науке был создан 7 февраля 2015 года.
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