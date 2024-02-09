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Политика 9 февраля 2024 13:48

Минниханов утвердил оргкомитет по подготовке к Международному форуму «Ребус»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного форума «Ребус» в Казани. Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди основных задач коллегиального органа, согласно положению, разработка и утверждение плана мероприятий, организация взаимодействия органов власти РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в процессе реализации принятых оргкомитетом решений и пр. Заседания проводятся «по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал».

Председателем назначен Премьер-министр РТ Алексей Песошин, его заместитель – глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

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#Рустам Минниханов
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