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Минниханов утвердил оргкомитет по подготовке к Международному форуму «Ребус»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного форума «Ребус» в Казани. Документ опубликован на портале правовой информации.
Среди основных задач коллегиального органа, согласно положению, разработка и утверждение плана мероприятий, организация взаимодействия органов власти РТ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в процессе реализации принятых оргкомитетом решений и пр. Заседания проводятся «по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал».
Председателем назначен Премьер-министр РТ Алексей Песошин, его заместитель – глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
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