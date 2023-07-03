Минниханов на открытии «РЕБУСа-2023»: «Инвестиции в исторический город — долговременные»

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Государство и частный девелопмент много вкладывают в строительство современных качественных объектов. Они строятся в историческом центре, и здесь важно соблюдать баланс: застройка должна была полезной для жителей, гармонично вписываться в архитектуру и в то же время экономически оправданной. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов перед пленарным заседанием форума «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре».

«Безусловно, инвестиции в исторический город — долговременные. Важно профессионально проговорить механизмы государственно-частного партнерства, новые подходы к развитию территорий и выработать эффективное решение», — сказал Раис Татарстана.

По его словам, исторические территории населенных пунктов имеют высокий потенциал, и важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики республики.

Отдельно Минниханов напомнил, что в Татарстане находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального и два — федерального значения. Всего в Татарстане поставлено на охрану 1139 объектов культурного наследия.

«Мы планомерно работаем над их развитием: ведем исследования, утверждаем нужную градостроительную документацию. И под моим руководством работают специальные межведомственные комиссии по рассмотрению проектов застройки в этих городах», — рассказал Раис РТ.

Он добавил, что Правительство республики видит комплексный эффект от вложений в исторические города, а также в реставрацию и благоустройство общественных пространств. Наряду с улучшением комфорта для жителей растет и популярность туристических маршрутов. В целом туристический поток в республику составляет около 4 млн человек в год.

«Убежден, что в каждом регионе есть свой опыт развития таких территорий и каждому участнику будет интересно о них услышать», — заключил Минниханов.