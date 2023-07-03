Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов на открытии «РЕБУСа-2023»: «Инвестиции в исторический город — долговременные»
Государство и частный девелопмент много вкладывают в строительство современных качественных объектов. Они строятся в историческом центре, и здесь важно соблюдать баланс: застройка должна была полезной для жителей, гармонично вписываться в архитектуру и в то же время экономически оправданной. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов перед пленарным заседанием форума «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре».
«Безусловно, инвестиции в исторический город — долговременные. Важно профессионально проговорить механизмы государственно-частного партнерства, новые подходы к развитию территорий и выработать эффективное решение», — сказал Раис Татарстана.
По его словам, исторические территории населенных пунктов имеют высокий потенциал, и важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики республики.
Отдельно Минниханов напомнил, что в Татарстане находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального и два — федерального значения. Всего в Татарстане поставлено на охрану 1139 объектов культурного наследия.
«Мы планомерно работаем над их развитием: ведем исследования, утверждаем нужную градостроительную документацию. И под моим руководством работают специальные межведомственные комиссии по рассмотрению проектов застройки в этих городах», — рассказал Раис РТ.
Он добавил, что Правительство республики видит комплексный эффект от вложений в исторические города, а также в реставрацию и благоустройство общественных пространств. Наряду с улучшением комфорта для жителей растет и популярность туристических маршрутов. В целом туристический поток в республику составляет около 4 млн человек в год.
«Убежден, что в каждом регионе есть свой опыт развития таких территорий и каждому участнику будет интересно о них услышать», — заключил Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»