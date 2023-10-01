Минниханов утвердил обновленный состав призывных комиссий в районах и городах РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, вносящий изменения в состав призывных комиссий в районах и городских округах республики. Документ появился на официальном сайте руководителя РТ.

Изменения вносятся «в связи с переходом отдельных лиц на другую работу, в целях обеспечения организованного и своевременного призыва граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Татарстан, на военную службу».

Напомним, что сегодня по указу Президента России Владимира Путина в стране стартовала осенняя призывная кампания.

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