В Татарстане гостиницы категории не менее «трех звезд» получат налоговые льготы

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В Татарстане предоставят налоговые льготы гостиницам, имеющим категорию не менее «трех звезд» и более 50 номеров. Соответствующий законопроект приняли депутаты на шестом заседании Госсовета РТ.

«Законопроект предусматривает установление льготной налоговой ставки в размере 0,1%. Налоговая льгота распространяется на введенные в эксплуатацию с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года гостиницы категории «три звезды» и выше с фондом от 50 номеров», – рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он уточнил, что законопроект разработан для стимулирования гостиничного бизнеса и увеличения номерного фонда в республике. Это необходимо в том числе для обеспечения проведения значимых для России международных и межрегиональных мероприятий.

По словам министра, критерии номерного фонда и категории гостиниц установлены для привлечения крупных инвесторов, которые реализуют капиталоемкие проекты с длительным сроком окупаемости.

Законопроект предусматривает предоставление налоговой льготы на 10 лет с введения объекта в эксплуатацию. В этом году льгота распространится на три гостиницы.