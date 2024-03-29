В Татарстане меры соцподдержки получат многодетные семьи с детьми-студентами

В Татарстане расширят меры социальной поддержки для многодетных семей. На нее смогут рассчитывать семьи с детьми-студентами до 23 лет при условии их очного обучения. Кроме того, статус многодетной семьи будет устанавливаться бессрочно. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 52-м заседании Госсовета РТ.

Республиканским законопроектом вносятся изменения в закон «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» и Семейный кодекс РТ. Он разработан в связи с изданием Указа Президента России Владимира Путина от 23 января, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Указом установлен единый в России статус многодетной семьи. Многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Ее статус устанавливается бессрочно», — добавила спикер.

В Татарстане пока многодетной признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных. При этом после достижения старшим ребенком 18 лет действие статуса многодетной семьи прекращался.

«Согласно указу, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям должно осуществляться до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме», – отметила министр.

Зарипова уточнила, что действие закона распространится на 226 тыс. детей и 98 тыс. их родителей. Количество семей, которым будет оказана соцподдержка, увеличится на 40%. Это потребует выделения из республиканского бюджета дополнительных средств в размере более 389 млн рублей.