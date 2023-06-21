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Общество 21 июня 2023 22:12

Минниханов утвердил изменение границ Болгара и Приволжского сельского поселения

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, которым часть территории Болгара перейдет Приволжскому сельскому поселению. Документ был опубликован на портале правовой информации.

«Изменить границы территорий муниципальных образований «город Болгар» и «Приволжское сельское поселение», входящих в состав Спасского муниципального района РТ», – сказано в тексте.

Напомним, законопроект был одобрен депутатами на 44-м заседании Госсовета РТ.

#Рустам Минниханов
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