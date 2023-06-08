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Общество 8 июня 2023 14:10

Часть территории Болгара перейдет Приволжскому сельскому поселению Спасского района РТ

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Часть территории Болгара перейдет Приволжскому сельскому поселению Спасского района РТ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часть территории города Болгара перейдет в состав Приволжского сельского поселения Спасского района Татарстана. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на 44-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом предусматривается передача части территории Болгара, на которой расположены земельные участки, предназначенные для жилой застройки поселка Приволжский, в состав Приволжского сельского поселения», – рассказал глава Спасского района Фаргат Мухаметов.

Изменения связаны с необходимостью устранения пересечений границ этих муниципальных образований с границами жилой застройки поселка Приволжский, добавил докладчик.

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