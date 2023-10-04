ДУМ РТ опубликовало даты мусульманских праздников на 2024 год

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Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало даты религиозных праздников на 2024 год.

Так, к примеру, начало месяца Рамадан придется в следующем году на 11 марта, Ураза-байрам пройдет 10 апреля, а Курбан-байрам — 16 июня. Маулид в 2024 году будет праздноваться с 14 на 15 сентября.

Подробнее с календарем мусульманских праздников можно ознакомиться на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.