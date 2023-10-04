Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ДУМ РТ опубликовало даты мусульманских праздников на 2024 год
Скопировать ссылку
Фото: © «Татар-информ»
Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало даты религиозных праздников на 2024 год.
Так, к примеру, начало месяца Рамадан придется в следующем году на 11 марта, Ураза-байрам пройдет 10 апреля, а Курбан-байрам — 16 июня. Маулид в 2024 году будет праздноваться с 14 на 15 сентября.
Подробнее с календарем мусульманских праздников можно ознакомиться на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2