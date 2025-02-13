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Общество 13 февраля 2025 18:30

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем году. Руководитель республики подписал соответствующий указ.

В частности, «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями» начало празднования Ураза-байрама (Ид аль-Фитра) придется на 30 марта.

В свою очередь Курбан-байрам верующие мусульмане начнут отмечать 6 июня, отмечается в документе.

Шестого июня в этом году придется на пятницу, которая таким образом станет выходным днем. Тридцатого марта в 2025-м — это воскресенье, совпадающие с выходными республиканские праздничные дни не переносятся.

Ранее даты религиозных праздников на 2025 год опубликовало Духовное управление мусульман РТ. Начало месяца Рамадан придется на 1 марта. Маулид ан-Наби будет праздноваться 3 сентября.

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#ураза-байрам #курбан-байрам #Рустам Минниханов
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