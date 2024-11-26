Татарстанцы в 2025 году будут отдыхать 120 дней

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россияне, работающие по пятидневному графику, в 2025 году будут трудиться 247 дней, а отдыхать 118. Это следует из постановления Правительства РФ.

Нерабочими праздничными днями в следующем году станут 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. В связи с тем, что некоторые праздничные дни выпадают на выходные, кабмин утвердил перенос нерабочих дней на 2 и 8 мая, 13 июня, 3 ноября, 31 декабря.

В результате новогодние каникулы продлятся в общей сложности 11 дней (29 декабря – 8 января), майские праздники – дважды по четыре дня (1-4 мая, 8-11 мая), в июне россияне также отдохнут в течение четырех дней подряд (12-15 июня).

Кроме того, в Татарстане выходными нерабочими днями станут 30 марта (Ураза-байрам), 6 июня (Курбан-байрам), 30 августа (День Республики Татарстан), 6 ноября (День Конституции РТ). С учетом того, что 30 марта и 30 августа выпадают на воскресенье, переноса выходного не будет. Соответственно, жители республики в следующем году будут отдыхать на два дня больше – 120 дней.