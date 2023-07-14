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Общество 14 июля 2023 07:15

Минниханов утвердил численность аппарата Конституционного совета РТ

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Минниханов утвердил численность аппарата Конституционного совета РТ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане установлена численность сотрудников аппарата Конституционного совета республики, она составит четыре человека. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Необходимые изменения внесены в приложение №1 к указу Президента РТ от 14 декабря 2013 года «Об утверждении общего количества должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в государственных органах Республики Татарстан», а также в ряд других документов.

Речь идет о таких работниках, как начальник отдела и главный специалист. Эти должности включены в Реестр должностей государственной гражданской службы РТ. Утвержден размер их должностных окладов.

В свою очередь должности председателя Конституционного совета РТ и его членов внесены в Сводный перечень государственных должностей Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильгиз Гилазов назначен председателем Конституционного совета Татарстана. Членами совета стали Роман Гафаров и Эльмира Мустафина

Конституционный совет создан в Татарстане вместо упраздненного Конституционного суда. Решение об этом было принято на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

#Официальная хроника #Рустам Минниханов #Конституционный совет РТ
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