Минниханов удостоен Кубка «За развитие и преданность автомобильному спорту»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов награжден Кубком Российской автомобильной федерации «За развитие и преданность автомобильному спорту». Кубок руководителю республики вручил первый вице-президент федерации Сергей Успенский, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Кроме того, в ходе торжественной церемонии подведения итогов автоспортивного сезона 2025 года о достигнутых результатах рассказал президент Федерации автомобильного спорта РТ и генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров. Он поблагодарил руководство региона за постоянную поддержку и содействие.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам докладчика, в 2025 году федерация организовала 42 соревнования по различным дисциплинам автомобильного спорта, среди которых были автомногоборье, кросс, дрифт, ледовые гонки, картинг, кольцевые гонки, ралли-кросс, трофи-рейд, ралли 3-й категории, в том числе – чемпионаты, Кубки и первенства России, межрегиональные, чемпионаты и первенства федеральных округов, региональные и муниципальные соревнования.

Впервые, уточнил при этом Егоров, в Татарстане были проведены состязания по новым дисциплинам: двоеборью, интерактивным гонкам и ралли.

Рустам Минниханов – мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России. Трехкратный чемпион России по автокроссу в топовом классе Д2. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу в топовом классе D1.