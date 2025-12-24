Минниханов об автоспорте в Татарстане: «У нас большие планы на будущее»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подведения итогов автоспортивного сезона 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Поздравив победителей и призеров различных состязаний с успешными выступлениями в уходящем году, Рустам Минниханов констатировал, что и на этот раз татарстанские команды показали высочайший уровень подготовки техники и спортивного мастерства.

«Татарстан является на сегодня одним из ведущих регионов России по развитию технических видов спорта. По всем направлениям идет очень серьезная работа. Для нашей республики автоспорт очень важен», – подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, особое внимание в регионе уделяется развитию детского автоспорта. «У нас большие планы на будущее. Классическое ралли приходит в республику. В Альметьевске провели соревнование. Думаю, нам обязательно один из этапов классического ралли нужно получить», – заметил он.

После этого Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан особо отличившимся представителям местного автоспорта.

Помимо прочего, он передал кубок за высокие спортивные достижения в автоспорте сезона 2025 года команде «КАМАЗ-мастер». Раис Татарстана упомянул, что Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину почетное звание Героя Труда.