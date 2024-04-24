Минниханов участвует в семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ, которое проходит на базе научно-образовательного центра «Высшая школа нефти» в Альметьевске.

«Модератором семинара-совещания выступает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники трехдневного семинара-совещания (24-26 апреля) обсуждают перспективы подготовки кадров для достижения технологического суверенитета страны, систему управления передовыми инженерными школами, взаимодействие школ с бизнесом, инструменты привлечения в передовые инженерные школы талантливой молодежи. Татарстан второй год подряд становится площадкой для проведения этого мероприятия.

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране создадут сеть из ста передовых инженерных школ, где будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения в разных отраслях.