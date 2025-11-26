Минниханов участникам форума «Деловые партнеры Татарстана»: «Будем держаться вместе!»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании ХVIII форума «Деловые партнеры Татарстана». Мероприятие было организовано на площадке Kazan Palace by TASIGO, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе своего выступления Рустам Минниханов констатировал, что ежегодные встречи в рамках форума «Деловые партнеры Татарстана» стали доброй традицией. Он указал на важность поддержания и развития связей с татарами из других регионов России и зарубежных стран.

«Сейчас мы послушали ваши выступления, все они очень интересные и содержательные. Мы гордимся вами, многому учимся у вас. Вы – успешные предприниматели. При этом уделяете большое внимание сохранению татарского языка, национальной культуры и традиций. Всем вам большое спасибо. Будем держаться вместе!» – подчеркнул Раис РТ.

Завершив речь, Рустам Минниханов вручил ряду делегатов государственные награды Татарстана – за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры, активную общественную деятельность.

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар – вице-премьер РТ Василь Шайхразиев рассказал, что накануне участники форума посетили Нижнекамский район Татарстана, где ознакомились с региональной экономической программой и примерами успешных инвестпроектов. Кроме того, бизнесмены встретились с руководством муниципалитета, посетили промышленные предприятия и объекты инфраструктуры.

В своих выступлениях татарские предприниматели из Самары, Тюмени, Красноярска, Бишкека, Уфы, Кирова и других городов рассказали о собственных бизнес-проектах, развитии деловых связей с Татарстаном. Особое внимание в их речах было уделено сохранению татарской идентичности.

Председатель Центра татарской культуры «Чишма» в городе Луганске Гулфия Кабирова поведала собравшимся о жизни татарской общины в Луганской народной республике. Она поблагодарила Всемирный конгресс татар за поддержку, в том числе за предоставление татарских национальных костюмов для местных творческих коллективов.

Отдельно делегаты форума остановились на вопросах поддержки участников специальной военной операции и их близких. Представители Самарской региональной творческо-общественной организации «Дуслык» в 2025 году направили бойцам действующей армии 15 автомобилей, два мотоцикла и тонны шефской помощи.

Перед началом заседания Рустам Минниханов осмотрел выставку, посвященную текущей работе и планам Всемирного конгресса татар. Ранее он поддержал инициативу конгресса объявить следующий год в рамках своей деятельности Годом Габдуллы Тукая (в 2026 году будет отмечаться 140-летие со дня рождения классика татарской литературы). Отдельные мероприятия окажутся посвящены 120-летию со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля и другим юбилеям выдающихся деятелей татарской культуры.

«Деловые партнёры Татарстана» – одно из крупнейших международных мероприятий, направленных на развитие делового сотрудничества и укрепление связей внутри татарского мира. В этом году на форум съехались 400 предпринимателей-татар из 10 стран и 58 регионов России. В рамках деловой программы участники обсуждают ключевые направления социально-экономического развития, инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества.