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Минниханов: Товарооборот Татарстана и Египта за год вырос в восемь раз
По итогам прошлого 2023 года товарооборот между Татарстаном и Египтом достиг 217 млн долларов, увеличившись в восемь раз по сравнению с 2022-м. Об этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в РФ Назихом эль-Наггари, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.
«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объёмов взаимной торговли. Нужно поддерживать эту позитивную динамику», — подчеркнул Рустам Минниханов.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, он назвал Арабскую Республику Египет давним и важным партнером России. В прошлом году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений.
«Россию и Египет объединяют единые позиции в вопросе урегулирования кризисных, конфликтных явлений в мире, общий подход ко многим международным проблемам», — заметил Раис РТ.
По словам Рустама Минниханова, лидеры обоих государств, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, уделяют большое внимание вопросу создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. «На своем уровне Татарстан вносит свой вклад в развитие деловых и культурных связей», — добавил в связи с этим он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане отгружено 5 тыс. тонн пшеницы для экспорта в Египет.
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