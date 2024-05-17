Минниханов: Товарооборот республики со странами ОИС в 2023-м вырос на 83%

фото: пресс-служба Раиса РТ

Очередной день KazanForum Раис РТ Рустам Минниханов начал со встречи. На этот раз он пообщался с делегацией Организации Исламского сотрудничества (ОИС), сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов поделился с гостями теплыми воспоминаниями о своем недавнем визите в Африку (Гамбия). Тогда он приехал туда, чтобы участвовать в Саммите глав-государств и правительств стран-участниц ОИС. Раис РТ поблагодарил Организацию Исламского сотрудничества за хороший прием российской делегации и просил передать слова приветствия Генсекретарю ОИС. Руководитель республики подчеркнул, что он лично всегда поддерживает все инициативы в рамках Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

«Страны организации исламского сотрудничества открыты, всегда поддерживают нас. Товарооборот республики со странами ОИС по итогам прошлого года вырос на 83%. Это говорит об очень серьезных перспективах», - сказал Минниханов.

Отдельно Рустам Минниханов донес мысль о том, что в России исламу уделяется серьезное внимание. Об этом свидетельствует решение Президента РФ Владимира Путина сделать KazanForum федеральным.

Напомним, недавно Раис Татарстана обсудил с председателем комитета Госдумы ФС РФ по международным делам Леонидом Слуцким возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Гость, приехавший в Казань на KazanForum, предложил руководителю республики помощь от партии в проведении необходимых работ.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.