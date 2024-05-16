Минниханов обсудил со Слуцким возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов обсудил с председателем комитета Госдумы ФС РФ по международным делам Леонидом Слуцким возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Помощь от партии гость предложил оказать после заседания Группы стратегического видения «Россия-исламский мир: KazanForum», сообщает руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

«Мы будем строить Соборную мечеть в Казани. И будет очень правильно, если параллельно будет возрожден полный комплекс Казанского Богородицкого монастыря», – сказал на встрече Минниханов.

Слуцкий в свою очередь заверил, что партия в ближайшее время проведет все необходимые работы.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, который тоже был на встрече, поблагодарил Минниханова и Слуцкого за готовность реализовать проект по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

Напомним, воссоздание самого собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря завершили в 2021-м. Сейчас по поручению Минниханова ведутся работы по дальнейшему восстановлению монастырского комплекса, в частности проектно-изыскательские.