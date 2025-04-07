Минниханов: Товарооборот между Татарстаном и Турцией в 2024-м достиг 5,3 млрд долларов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе проходящего в Абу-Даби Международного инвестиционного форума ОАЭ (AIM Congress 2025) встретился с министром торговли Турции, сопредседателем Российско-

турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Омером Болатом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мы традиционно придаем большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турецкой Республикой. Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами», – заметил Рустам Минниханов, открывая встречу.

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и достиг 5,3 млрд долларов. Большая часть торговли осуществляется в национальных валютах.

Стороны отметили, что имеется перспектива развития торговли по таким направлениям, как автомобильная промышленность, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство, легкая промышленность, строительство, IT.

Рустам Минниханов предложил активизировать обмен делегациями деловых кругов, отметив, что хорошим инструментом для ознакомления с потенциальными партнерами является KazanForum. Раис Татарстана пригласил собеседника посетить форум в этом году.

Министр поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием Президента Турции в рамках саммита БРИКС и передал слова приветствия от имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Саммит БРИКС, который прошел в России в Казани, – хорошая история успеха», – отметил Омер Болат.

Он рассказал, что недавно посетил Хельсинки, где побывал в татарском центре, и оказался впечатлен силой и активностью тамошней татарской общины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы больше продукции поставляли из России», – заверил глава Минторга Турции и высказал готовность направить делегацию деловых кругов на KazanForum.

Раис Татарстана уже давно воспринимается как одна из ключевых дипломатических фигур России – это подтверждается высоким уровнем доверия со стороны руководства страны.

Расширение взаимодействия с мусульманскими государствами остается приоритетом внешней политики России, а Минниханов играет в этом процессе ключевую роль. В марте 2024 года на встрече с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве он отметил, что Россия и исламские государства стремятся к всестороннему диалогу и партнерству, основанному на взаимном уважении и равенстве. Минниханов подчеркнул важность таких направлений сотрудничества, как исламский банкинг, халяльная индустрия, развитие транспортных коридоров и расширение туристических контактов.

Под руководством Рустама Минниханова в Казани ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В 2024 году форум собрал более 20 тыс. участников из 87 стран, став важной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества России с исламскими государствами. В рамках форума обсуждаются темы исламского банкинга, партнерского финансирования, предпринимательства, инвестиций, логистики и халяльного образа жизни. ​

Помимо этого, Минниханов уделяет особое внимание развитию молодежного сотрудничества. Совместно с ОИС реализуются проекты, направленные на укрепление дружбы и общих ценностей среди молодежи. Одной из таких инициатив является создание международной сети клубов школьной дипломатии, где подростки из разных стран знакомятся с культурами друг друга, изучают языки и заводят новых друзей. На данный момент создано более 200 таких клубов в 20 странах.

Благодаря всей своей деятельности по итогам января-февраля 2025 года Раис Татарстана занял первую строчку рейтинга губернаторов. Его активные международные контакты и стратегический подход к развитию региона способствовали значительному увеличению интереса иностранных инвесторов к Татарстану. На втором месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем – руководитель Чечни Рамзан Кадыров. В пятерку лидеров также вошли глава Республики Саха Айсен Николаев и губернатор Тюменской области Александр Моор.