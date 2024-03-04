Минниханов: Товароборот с Казахстаном вырос на 37%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном по итогам первых девяти месяцев 2023 года вырос на 37%, достигнув 642 млн долларов США. Об этом на встрече с Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым в Казанском Кремле заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Приветствуя гостя, Рустам Минниханов обратил внимание на важность укрепления взаимодействия Казахстана и Татарстана в рамках российско-казахстанских отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ также напомнил о недавнем визите в Казань Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Кроме того, здесь же он встретился с Президентом России Владимиром Путиным.

«Уровень нашего сотрудничества с Казахстаном за последние годы значительно вырос», — подчеркнул Рустам Минниханов и упомянул заинтересованность ведущих татарстанских компаний в расширении присутствия на рынке центральноазиатской страны.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Ерлан Кошанов поблагодарил за теплый прием, заметил, что впервые посещает Татарстан и передал «самые теплые слова приветствия» от Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер, по словам политика, поделился впечатлениями от недавнего посещения Казани и от церемонии открытия «Игр будущего», сочтя «очень креативным решением» объединение спорта, науки и технологий.

Спикер Мажилиса также отметил, что Татарстан является стратегическим партнером Казахстана, включая и сферу законодательной деятельности.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов и Ерлан Кошанов обсудили различные аспекты взаимодействия. Была достигнута и договоренность о том, что делегация Казахстана ознакомится с потенциалом Татарстана в области информационных технологий, посетит новый ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани и другие IT-площадки.

Ерлан Кошанов находится в Российской Федерации с официальным визитом, ранее он посетил Москву. Политик планирует ознакомиться с работой Государственного Совета РТ и встретиться с его руководителем Фаридом Мухаметшиным. Члены казахстанской делегации собираются также изучить опыт Татарстана по проведению инновационной промышленной политики и внедрению передовых форм производства.