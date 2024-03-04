В Татарстан прибыл председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыла делегация Мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая казахстанских парламентариев встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В составе делегации – председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан, член Комитета по финансам и бюджету Берик Бейсенгалиев, член Комитета по аграрным вопросам Павел Казанцев, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Арман Калыков, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева, руководитель Аппарата Мажилиса Ренат Айтаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев и другие официальные лица.

Во время рабочего визита члены казахской делегации ознакомятся с работой Госсовета РТ. В рамках визита запланирована встреча председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Стороны планируют обсудить вопросы межпарламентского взаимодействия Государственного Совета Татарстана с нижней палатой Парламента Казахстана и представительными органами акиматов, а также дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Кроме того, парламентарии Казахстана намерены изучить опыт Татарстана по проведению инновационной промышленной политики, внедрению передовых форм производства и посетить АО «Химград».