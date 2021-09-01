Минниханов торжественно открыл школу анимации «Союзмультпарк» в Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии тематического парка развлечений «Союзмультпарк». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

При помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации дети смогут взаимодействовать с героями классических и новых мульфильмов.

В новой школе детей будут обучать азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Ранее Рустам Минниханов торжественно открыл лицей №188 «Бионика» в казанском микрорайоне «Салават купере».