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Ру Тат
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1 сентября 2021  11:49

Минниханов торжественно открыл школу анимации «Союзмультпарк» в Казани

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Минниханов торжественно открыл школу анимации «Союзмультпарк» в Казани
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии тематического парка развлечений «Союзмультпарк». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

При помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации дети смогут взаимодействовать с героями классических и новых мульфильмов. 

В новой школе детей будут обучать азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Ранее Рустам Минниханов торжественно открыл лицей №188 «Бионика» в казанском микрорайоне «Салават купере».

 

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