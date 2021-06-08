Минниханов: Торгово-экономические отношения РТ с Якутией развиваются стабильно

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Как отметил Рустам Минниханов, в рамках рабочей поездки якутских коллег в Татарстан подписан ряд документов о сотрудничестве на межрегиональном форуме «Якутия — Татарстан» (проходит в эти дни в Казани).

«Наши торгово-экономические отношения развиваются стабильно. В последние годы товарооборот составлял порядка 4 млрд рублей. Мы являемся поставщиками в Якутию грузовых авто, шин, дизельного топлива и бензинов, оборудования для компрессорных станций, удобрений азотных, продуктов питания и товаров народного потребления. Из Республики Саха традиционно поставляются ювелирные изделия. Мы со своей стороны заинтересованы в наращивании поставок продукции машиностроения, в том числе в части использования машин на газомоторном топливе», — отметил Рустам Минниханов.

Он предложил рассмотреть сотрудничество в ИТ-сфере, создании программных продуктов, а также использовать возможности использования федеральной площадки по закупкам, которая действует в Татарстане (Заказ.рф).

Президент Татарстана пригласил якутских коллег для участия в международном форуме по цифровизации Kazan Digital Week, который пройдет 21-24 сентября в Казани. Кроме того, в Татарстане осенью также пройдет форум «Россия — спортивная держава».

«В следующем году — в год столетия Республики Саха — мы также планируем провести Дни Татарстана в вашем регионе», — сказал Рустам Минниханов и предложил создать рабочую группу по подготовке этого мероприятия.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул, что коллаборация с Татарстаном позволит улучшить результаты деятельности в ИТ.

«Для товаропроизводителей рынок Татарстана является перспективным. Уверен, мы найдем, что предложить рынку Татарстана. Мы уже работаем в этом направлении. Одно из перспективных направлений — это туризм. Якутия — одно из экзотических мест на планете», — отметил Айсен Николаев. Он добавил, что рассматривается вопрос о возможном открытии прямых рейсов Казань — Якутск.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что было подписано соглашение о сотрудничестве в экономической, социальной и иных сферах между Республикой Татарстан и Республикой Саха (Якутия).