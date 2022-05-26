Минниханов: Татарстану необходимы кадры, связанные с робототехникой и мехатроникой

Татарстан нуждается в высококвалифицированных кадрах, работающих в области электротехники, поэтому необходимо развивать специализированные образовательные площадки. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимательским сообществом республики.

«Сегодня самое узкое место — это квалифицированные кадры. Должно быть достаточное количество персонала. Нам важно еще привлекать молодежь из других регионов России и стран Средней Азии, потому что там есть востребованность в работе. Но нам не нужны люди на подсобных работах, нужны квалифицированные обученные кадры, То, что сегодня необходимо, связано с мехатроникой, робототехникой, электротехникой», — сказал Минниханов.

Таким образом Президент РТ прокомментировал итоги работы образовательного проекта ОЭЗ «Алабуга», который называется «Алабуга Политех». Он предполагает очный и дистанционные форматы обучения для подготовки персонала по наиболее востребованным специальностям. «Это очень амбициозный проект, и он реально показывает хорошие результаты», — оценил инициативу Минниханов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент Татарстана сегодня провел встречу с предпринимательским сообществом, где были названы наиболее удачные кейсы и практики.