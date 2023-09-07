Минниханов: Татарстану интересен обмен опытом с китайскими выставочными площадками

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй». В рамках форума «РОСТКИ», который проходит в МВЦ «Казань Экспо», стороны обсудили сотрудничество и обмен опытом между республикой и выставочными площадками КНР, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Раис отметил, что Татарстан регулярно принимает крупные международные мероприятия. «Уверен, что вы обладаете колоссальным опытом выставочной деятельности. Мы могли бы использовать ваши наработки и обменяться с вами своим опытом. Мы будем рады расширению взаимодействия с возглавляемой Вами организацией», — заметил Минниханов.

В свою очередь, глава корпорации отметил выгодное местоположение МВЦ «Казань Экспо» и поразился масштабом и уровнем организации международного российско-китайского форума.

Участники встречи обсудили сотрудничество Татарстана и КНР. Товарооборот между ними за прошлый год вырос сразу на 58% и достиг 1,6 млрд долларов.

Напомним, что форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 7–8 сентября. Рустам Минниханов предложил сделать событие ежегодным и назвал возможную дату для второго форума.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана