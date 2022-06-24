Рустам Минниханов: Татарстану и Якутии нужно прямое авиационное сообщение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент РТ Рустам Минниханов выделил основные направления сотрудничества между Татарстаном и Якутией. Данный вопрос руководителю республики адресовал представитель «Татар-информа» во время пресс-подхода на форуме «Татарстан — Якутия», где состоялась презентация инвестиционного и инновационного потенциала двух регионов.

«Вы уже обозначили основную проблему — дальность наших территорий, — обратился он к корреспонденту. — Необходимо сделать все, чтобы сблизить две республики. Нужно прямое авиационное сообщение. Эта проблема решится. С Казанью даже полет будет на час меньше, чем с Москвой».

Рустам Минниханов подчеркнул, что отношения Якутии и Татарстана взаимовыгодны для обеих республик.

«Татарстан и Якутия — это два крупных региона — крупных, опорных, мощных. Якутию по территории нам сложно обогнать, но по остальным вопросам нам можно друг друга дополнить. Для Татарстана Якутия — это большой, емкий, перспективный рынок! А Республика Татарстан — тоже емкий, интересный рынок для наших партнеров».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в рамках форума были подписаны ряд соглашений, в том числе между судостроительной корпорацией «Ак Барс» и АО «Жатайская судоверфь», между татарстанским технополисом «Химград», ООО «Саха-Рэм» и Правительством Якутии.