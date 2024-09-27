Минниханов: Татарстанские участники СВО проявляют мужество, стойкость и героизм

Татарстанские участники СВО с честью выполняют свой воинский долг, уверенно решают поставленные боевые задачи, проявляют мужество, стойкость и героизм. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Тысячи татарстанцев самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции», – сказал руководитель республики.

Он сообщил, что защитников Родины пригласили на оглашение послания парламенту и попросил их подняться. Бойцов поприветствовали стоя и аплодисментами.

«Вы – наша гордость. Искренние слова благодарности и низкий поклон всем нашим героям», – подчеркнул Раис РТ.