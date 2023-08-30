Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Мексикой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Встреча прошла в конно-спортивном комплексе «Казань», сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Россия и Мексика — стратегические партнеры. Товарооборот между нашими странами достигает 4 млрд долларов. В сегодняшнее непростое время Мексика имеет свою позицию и мы это высоко ценим», — подчеркнул Минниханов и поблагодарил посла за визит в республику.

Он отметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Мексикой в рамках развития отношений двух стран. По его словам, возможностей для сотрудничества очень много — следует усилить взаимодействие в сфере энергетики, промышленности, автомобилестроения, газомоторного топлива, нефтехимии, АПК, также большой потенциал для укрепления связей в области образования, науки, культуре, спорте и туризме.

«Это будет нас только сближать», — резюмировал Минниханов.

Посол поблагодарил Раиса РТ за теплый прием и отметил готовность работать по расширению экономических связей. Он добавил, что в рамках визита он успел посетить экономические зоны, Торгово-промышленную палату, Агентство инвестиционного развития РТ и ряд других объектов. По его словам, представители Мексики в ближайшее время намерены провести полный анализ, чтобы определить направления, которые могут быть выгодны обеим сторонам с точки зрения развития экономики.