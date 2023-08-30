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Минниханов и Шаймиев посетили соревнования по конкуру в комплексе «Казань»
Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и президент Федерации конного спорта РФ Марина Сечина посетили соревнования по конкуру на Кубок Раиса РТ. Состязания, приуроченные ко Дню республики, проходили в манеже конно-спортивного комплекса «Казань».
Рустам Минниханов поздравил участников турнира и болельщиков с Днем РТ и поблагодарил Федерацию конного спорта страны за поддержку, высоко оценив уровень организации соревнований.
«В Татарстане мы уделяем большое внимание развитию конного спорта», — сказал Раис РТ, после чего вручил награды победителям соревнований.
Участниками турнира стали лучшие спортсмены Татарстана, а также жокеи из других стран, входящих в Евразийскую ассоциацию конного спорта. Помимо России, в организацию входят Беларусь, Молдавия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Иран.
Конкур — наиболее зрелищный вид конного спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий различной сложности.
Фото предоставлены пресс-служба Раиса РТ.
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