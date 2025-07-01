Минниханов: Татарстан выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Анкару провел рабочую встречу с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами. Этому способствуют активный обмен делегациями и налаженные контакты с руководством Турецкой Республики, плодотворная работа Генерального консульства и Торговых атташе Вашей страны в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле, а также прямое авиационное сообщение», – обратился Рустам Минниханов к министру.

Он подчеркнул, что Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

«Компании Вашей страны инвестировали в нашу республику порядка 2 млрд долларов. У нас успешно работают турецкие заводы», – отметил лидер республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр поблагодарил Рустама Минниханова за личную активную позицию в укреплении экономических связей.