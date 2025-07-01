Минниханов обсудил с представителями Турции развитие торгово-экономических связей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел ряд рабочих встреч в рамках визита в Анкару. Состоялась встреча с председателем Комиссии по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Великого Национального Собрания Турции Мустафой Варанком и заместителем председателя Партии справедливости и развития, членом Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Нихатом Зейбекджи. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Лидер республики отметил, что участие Турецкого представителя в Группе, учитывая значимую роль Турции в исламском мире, придает импульс к укреплению связей между мусульманскими странами.

Рустам Минниханов в ходе беседы подчеркнул, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией. В рамках встречи стороны обсудили крупные совместные проекты, которые реализуются компаниями как в Татарстане, так и в Турции.