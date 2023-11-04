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Минниханов: Татарстан вносит достойный вклад в укрепление российской государственности
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по случаю Дня народного единства обратился к татарстанцам.
«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Многовековая история российского государства всегда будет для нас свидетельством величайшей силы духа нашего многонационального народа», — заявил руководитель республики.
«Четыре столетия назад во всенародном ополчении, освобождении родной земли, преодолении внутренней смуты участвовали представители всех сословий и всех народов. И в последующие века захватчики не смогли переломить нашей воли, веры и стремления к свободе, справедливости, единству», — напомнил он об историческом контексте праздника.
«Сегодня в условиях беспрецедентного давления на страну лучшие сыны Отечества, среди которых много татарстанцев, участвуют в защите суверенитета России, обеспечивают безопасность нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины. Так будет и впредь», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Татарстан вносит достойный вклад в укрепление российской государственности, единства страны, является примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий. Представители народов, проживающих в республике, во взаимодействии с органами власти бережно хранят свою уникальную культуру, языки и обычаи», — добавил Раис РТ.
«В Год национальных культур и традиций наиболее яркое отражение мы видим в прочной связи времен и поколений, их богатейшем историко-культурном наследии. И вне зависимости от этнической принадлежности в основе всего — верность Отечеству, взаимовыручка и историческая справедливость», — заметил Рустам Минниханов.
«Уважаемые татарстанцы, уверен, что мы, несмотря на возникающие вызовы, с присущими нам жизнелюбием, сплоченностью и оптимизмом внесем свой достойный вклад в обеспечение будущего нашего общего родного дома — Российской Федерации. Искренне желаю всем вам здоровья, мира, добра и благополучия!» — заключил Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.
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