Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по случаю Дня народного единства обратился к татарстанцам.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Многовековая история российского государства всегда будет для нас свидетельством величайшей силы духа нашего многонационального народа», — заявил руководитель республики.

«Четыре столетия назад во всенародном ополчении, освобождении родной земли, преодолении внутренней смуты участвовали представители всех сословий и всех народов. И в последующие века захватчики не смогли переломить нашей воли, веры и стремления к свободе, справедливости, единству», — напомнил он об историческом контексте праздника.

«Сегодня в условиях беспрецедентного давления на страну лучшие сыны Отечества, среди которых много татарстанцев, участвуют в защите суверенитета России, обеспечивают безопасность нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины. Так будет и впредь», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Татарстан вносит достойный вклад в укрепление российской государственности, единства страны, является примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий. Представители народов, проживающих в республике, во взаимодействии с органами власти бережно хранят свою уникальную культуру, языки и обычаи», — добавил Раис РТ.

«В Год национальных культур и традиций наиболее яркое отражение мы видим в прочной связи времен и поколений, их богатейшем историко-культурном наследии. И вне зависимости от этнической принадлежности в основе всего — верность Отечеству, взаимовыручка и историческая справедливость», — заметил Рустам Минниханов.

«Уважаемые татарстанцы, уверен, что мы, несмотря на возникающие вызовы, с присущими нам жизнелюбием, сплоченностью и оптимизмом внесем свой достойный вклад в обеспечение будущего нашего общего родного дома — Российской Федерации. Искренне желаю всем вам здоровья, мира, добра и благополучия!» — заключил Раис Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем народного единства.