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Минниханов: Татарстан примет 20 крупных заседаний в рамках председательства РФ в БРИКС
Россия в рамках своего председательства в объединении БРИКС организует более 200 мероприятий, из них Татарстан примет порядка 20 крупных заседаний на уровне министров, включая саммит глав стран БРИКС, а также заседания формата БРИКС+ и БРИКС аутрич. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).
«На саммит ожидается приезд в Казань порядка 30 глав иностранных государств и международных организаций, в том числе из мусульманских государств», – цитирует Раиса его пресс-служба.
Минниханов также напомнил, что в июне в столице республики пройдут Игры стран БРИКС. Он также пригласил послов стран – членов ОИС и их сограждан на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае.
О том, как идет подготовка к юбилейному KazanForum, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Она отметила, что на официальном сайте мероприятия уже открыта регистрация. Для участников и гостей предусмотрено порядка 200 мероприятий в рамках деловой и культурной программы.
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