Минниханов: Татарстан примет 20 крупных заседаний в рамках председательства РФ в БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Россия в рамках своего председательства в объединении БРИКС организует более 200 мероприятий, из них Татарстан примет порядка 20 крупных заседаний на уровне министров, включая саммит глав стран БРИКС, а также заседания формата БРИКС+ и БРИКС аутрич. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

«На саммит ожидается приезд в Казань порядка 30 глав иностранных государств и международных организаций, в том числе из мусульманских государств», – цитирует Раиса его пресс-служба.

Минниханов также напомнил, что в июне в столице республики пройдут Игры стран БРИКС. Он также пригласил послов стран – членов ОИС и их сограждан на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае.

О том, как идет подготовка к юбилейному KazanForum, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Она отметила, что на официальном сайте мероприятия уже открыта регистрация. Для участников и гостей предусмотрено порядка 200 мероприятий в рамках деловой и культурной программы.