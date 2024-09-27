Минниханов: Татарстан должен стать зерновым хабом Поволжья для международных поставок

В Татарстане созданы все условия, чтобы республика стала зерновым хабом Поволжья для международных поставок. О важности выхода на внешние рынки заявил сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету республики.

Он заметил, что в этом направлении в Татарстане реализуется целый ряд масштабных проектов. Так, например, компания «Август» строит высокотехнологичный элеватор в Бугульминском районе с мощностью приема и отгрузки до 1 млн тонн продукции в год. Большой резерв имеется и в части расширения экспорта халяльной продукции. Его объем за прошлый год увеличился почти вдвое.

Также Минниханов отметил, что в республике необходимо обеспечивать переработку собственной продукции.

«Сейчас мы перерабатываем 87% республиканского молока. 5 лет назад данный показатель не превышал 50%. Также необходимо развивать переработку мяса и продукции растениеводства. Глубокая переработка зерна тоже очень важна», — поставил задачу руководитель республики.

Минниханов заявил и о дальнейшей необходимости проведения сельскохозяйственных ярмарок.

«Хочу выразить слова признательности сельчанам от имени жителей городов за обеспечение качественной натуральной продукцией», — поблагодарил аграриев Раис Татарстана.