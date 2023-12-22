Минниханов: «ТАНЕКО» стратегически важен для экономики не только Татарстана, но и России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«ТАНЕКО» имеет стратегическое значение не только для экономики Татарстана, но и всей страны. Об этом на рабочем совещании по подведению итогов реализации проекта в 2023 году сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Запущенные сегодня три установки являются важным условием для обеспечения промышленной и экологической безопасности производства, закладывают основу для плана ввода производственных объектов 2024-2025 годов», — отметил руководитель республики.

Напомним, Раис РТ принял участие в церемонии запуска азотной станции, комбинированной установки аминовой очистки и отпарки кислых стоков, водоблока № 4.

Минниханов заметил, что каждый новый этап развития «ТАНЕКО» позволяет увеличивать объем выпуска продукции высокого качества при соблюдении экологических стандартов. С момента запуска проекта введено 35 технологических установок, переработано свыше 126 млн тонн нефтесырья. В строительство предприятия было инвестировано 580 млрд рублей.

Гендиректор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов сообщил, что в 2023 году на комплексе было переработано 17,1 млн тонн нефти при сохранении выхода светлых нефтепродуктов на уровне 82% и глубины переработки 99,4%. Индекс промпроизводства ожидается на уровне 105,6%. Сегодня на предприятии работают 4,5 тыс. сотрудников.

«Год завершаем достойно, прекрасные итоги работы. Успехи нефтеперерабатывающего комплекса — результат слаженной работы всего коллектива», — резюмировал Раис РТ.

Затем он вручил ряд государственных наград, передает пресс-служба руководителя республики.