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Официальная хроника
16 апреля 2022  15:57

Минниханов участвует в VII Молодежном форуме «Мост "Москва —Татарстан"»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в VII Молодежном форуме «Мост "Москва —Татарстан"». Организатором мероприятия выступает полпредство РТ в России. 

«Каждый год перед молодежью выступают известные земляки. Спикеры делятся опытом, рассказывают истории профессиональных успехов, дают советы», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

В форуме участвует молодые люди московского региона — это выходцы из РТ или татары из других регионов страны. Организаторы таким образом помогают им в социальной адаптации и привлекают к сотрудничеству с республикой. 

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

Президент Татарстана ежегодно участвует в этих встречах. Сегодня на форум приехали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов, Герой России, летчик космонавт Сергей Рыжиков, Герой России, генерал-майор, участник боевых действий Сергей Тулин и другие.

#Рустам Минниханов
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