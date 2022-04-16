Минниханов участвует в VII Молодежном форуме «Мост "Москва —Татарстан"»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в VII Молодежном форуме «Мост "Москва —Татарстан"». Организатором мероприятия выступает полпредство РТ в России.

«Каждый год перед молодежью выступают известные земляки. Спикеры делятся опытом, рассказывают истории профессиональных успехов, дают советы», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В форуме участвует молодые люди московского региона — это выходцы из РТ или татары из других регионов страны. Организаторы таким образом помогают им в социальной адаптации и привлекают к сотрудничеству с республикой.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана ежегодно участвует в этих встречах. Сегодня на форум приехали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов, Герой России, летчик космонавт Сергей Рыжиков, Герой России, генерал-майор, участник боевых действий Сергей Тулин и другие.