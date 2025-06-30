Минниханов: Статус наблюдателя в ОИС повысил авторитет России в исламском мире

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К 20-летию присоединения Российской Федерации к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя Раис Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов подчеркнул значимость этого шага для развития отношений между Россией и мусульманскими странами. Полный текст интервью руководителя республики опубликован на официальном портале Раиса РТ.

По словам Минниханова, с момента получения статуса наблюдателя в 2005 году Россия стала активным участником диалога с исламским миром. Этот шаг был продиктован как внутренними, так и внешними факторами: в стране проживает более 20 млн мусульман, и ислам является неотъемлемой частью российской многоконфессиональной культуры.

«С этого времени отношения между Россией и странами-членами организации стали более конструктивными, приобрели целостный и многосторонний характер. Наша страна получила возможность участвовать в обсуждении вопросов, касающихся мусульманского мира, что способствовало укреплению диалога и взаимопонимания», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что статус наблюдателя позволил России активнее развивать сотрудничество в экономике, безопасности, культуре, образовании и межрелигиозном диалоге. Особенно заметный рост наблюдается в торговле и туризме: за последние четыре года товарооборот с государствами ОИС увеличился на 44%, а число туристов из этих стран — в 2,5 раза.

Минниханов также напомнил, что в 2009 году Россия открыла постоянное представительство при ОИС в Джидде (Саудовская Аравия), первым главой которого стал представитель Татарстана.

«В рамках ОИС наша страна участвует во многих совместных мероприятиях, форумах и конференциях, что способствует развитию и укреплению межгосударственных связей, а отношения с исламским миром находятся в числе приоритетов внешней политики России», — подчеркнул лидер республики.