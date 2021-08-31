Минниханов станет участником церемонии объявления лауреатов премии «Глобальная энергия»

6 сентября в Казанской Ратуше станут известны имена лучших энергетиков мира — лауреатов премии «Глобальная энергия — 2021». Участником церемонии станет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Среди почетных гостей премии также президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, нобелевский лауреат и председатель Международного комитета по присуждению премии Рае Квон Чунг и члены комитета Марта Бониферт из Венгрии и Дмитрий Бессарабов из ЮАР.

«С точки зрения энергобаланса Татарстан представляет собой словно модель всей России: несмотря на исторические запасы нефти, в республике мощно представлена, например, гидроэнергетика. Одновременно в последние годы, во-первых, все большая доля добытой нефти идет на нефтехим, а в рамках разумного свое развитие поучила и альтернативная энергетика: ветряная и солнечная. Казань — идеальное место и для объявления лауреатов и для серии дискуссий о дальнейших путях развития российской и мировой энергетики», — считает Сергей Брилев.

Как сообщают организаторы, на церемонии в Ратуше будут объявлены имена лауреатов, которых определят накануне на закрытом заседании международного комитета. В этом году на награду в трех номинациях претендуют 15 человек. Это ученые из России, США, Германии, Дании, Китая и Саудовской Аравии, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Все желающие смогут увидеть церемонию 7 сентября — телеверсия в расширенном формате будет транслироваться на ТНВ, «России 24», а также глобальном телевидении ООН.

«Эта церемония станет продолжением новой традиции, по которой имена лауреатов премии оглашают в городах России. В прошлом году она прошла в Калуге, в Государственном музее космонавтики им. К. Э. Циолковского», — объяснили организаторы.

Планируется, что в следующие годы церемонии проведут в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане, Санкт-Петербурге и других субъектах Федерации.