В Казани объявят лучших энергетиков мира в 2021 году

6 сентября в Казани состоится церемония объявления лауреатов премии «Глобальная энергия — 2021», которая присуждается за выдающиеся научные исследования и разработки в данной области. За звание лучших в этом году боролись представители 36 стран.

В шорт-листе премии — по пять претендентов в трех номинациях — оказались участники из Германии, Дании, Китая, России, Саудовской Аравии и США. Россияне будут бороться за победу в номинациях «Традиционная энергетика» (директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов), «Нетрадиционная энергетика» (завлабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН Сулейман Аллахвердиев) и «Новые способы применения энергии» (член ученого совета Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Михаил Предтеченский).

Лауреаты будут определены накануне церемонии, мероприятие состоится на закрытом заседании международного комитета премии, в который входят два десятка ведущих ученых-энергетиков из 13 стран мира.

Как сообщают организаторы, Татарстан стал местом проведения церемония неслучайно — республика известна как крупный центр развития технологий традиционных нефтедобычи и нефтехимии, а также альтернативных направлений энергетики.