Минниханов сравнил «Ак Барс» с женой и ребенком на встрече с командой

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к руководству, тренерскому штабу и игрокам «Ак Барса». Он заявил, что внимательно смотрит все матчи, даже если не ходит на трибуны.

«Все мы ваши болельщики. Наш президент команды Наиль Маганов делает все, чтобы хоккей у нас развивался. Все необходимые условия для нашей команды были созданы. Именитые игроки, я слышал, у нас появились. Я всех приветствую, главное без травм», — цитирует Минниханова корреспондент «Татар-информа».

Также Президент Татарстана сравнил команды с родными детьми и пошутил на тему жен.

«Желательно, конечно, победить, но даже если что не получается, мы будем вместе с "Ак Барсом". Но команда — это не жена, с которой можно разойтись. "Ак Барс", как родной ребенок. Он свой и его никогда не бросим. Главное, чтобы была удача. В добрый путь», — заявил Минниханов.

В свою очередь, Наиль Маганов отметил, что «Ак Барс» должен быть готов к повышенному вниманию и критике. Но прежде всего он поблагодарил Минниханова за визит.

«Большое спасибо вам, Рустам Нургалиевич, за внимание. Все игроки ценят эти встречи. Два раза точно приезжаете к нам в год, иногда и почаще. В этом году к клубу будет много внимания. Нам надо быть готовыми и к критике, спокойно на это реагировать. Но мы знаем, что вся республика, болельщики будут переживать за нас», — заявил Маганов.

В сегодняшнем мероприятии, помимо Минниханова, приняли участие президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, главный тренер команды Олег Знарок, генменеджер клуба Марат Валиуллин, игроки и тренерский штаб команды.

Такие встречи руководитель республики проводит регулярно. Минниханов встречается с «Ак Барсом» перед началом сезона и перед стартом в плей-офф за Кубок Гагарина.

Напомним, что далее «Ак Барс» примет участие в предсезонном турнире, который пройдет с 26 по 29 августа в Казани. После него команда Олега Знарка стартует в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч казанцы сыграют 3 сентября в Москве против местного «Динамо».