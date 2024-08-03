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Общество 3 августа 2024 20:28

Минниханов: Спасская ярмарка собрала участников из 71 региона России

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Минниханов: Спасская ярмарка собрала участников из 71 региона России
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

В проходящей в Елабуге Всероссийской Спасской ярмарке принимают участие более 2 тысяч участников из 71 региона страны. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Параллельно в городе проходит Фестиваль колокольного звона. Событие объединило на одной площадке 118 мастеров из разных уголков РФ.

«Спас ярминкәсенең бай программасы борынгыдан килгән халык кәсепләре белән танышырга мөмкинлек бирә. Алабугага бару өчен менә дигән сәбәп! Рәхим итегез, дуслар! (Богатая программа Спасской ярмарки позволяет познакомиться с древними народными промыслами. Отличный повод посетить Елабугу! Добро пожаловать, друзья!)» — добавил Рустам Минниханов.

Напомним, что завтра, 4 августа, состоится заключительный день ярмарки и фестиваля. В этом году праздник народных промыслов проводится в новом формате — торговля развернулась в исторической части Елабуги, а ресторанные дворики и игровые пятачки — на Шишкинских прудах.

#всероссийская спасская ярмарка #Рустам Минниханов
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