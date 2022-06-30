Минниханов сохранил позиции в топ-5 национального рейтинга губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в пятерку лидеров национального рейтинга губернаторов за май-июнь 2022 года.

Минниханов занял четвертое место, его опережают только глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Один из экспертов, опрошенных Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Александр Малькевич объяснил подробнее высокие показатели Президента РТ.

Он отметил, что республика остается одним из самых стабильных регионов РФ. Он указал на готовность Минниханова к решению стратегических экономических задач, важных для населения республики и укрепления страны.

Политолог обратил внимание на лидерство Татарстана в рейтинге АСИ, проведение в Казани международного кибертурнира «Игры будущего».

Кроме того, в республике масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Среди мероприятий в честь этого события были организованы Международный экономический саммит «KazanSummit» и пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Два прошедших месяца по результативности и цитируемости лидера Татарстана и присутствия в медийной повестке страны самой республики в целом хорошо вписались в современную как геополитическую, так и социально-экономическую линию», — заключил Малькевич.

В рейтинге за март-апрель Президент РТ также занимал четвертое место. Опережали его все те же губернаторы, что и в новой версии рейтинга.