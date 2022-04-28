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Ру Тат
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Политика
28 апреля 2022  18:19

Минниханов вошел в топ-5 национального рейтинга губернаторов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в пятерку лучших губернаторов России, по версии «Национального рейтинга» за март-апрель 2022 года. Он занял четвертое место, уступив только главам Чечни, Москвы и Московской области.

Среди заслуг Минниханова эксперты назвали его работу, направленную на нивелирование последствий санкционного давления на Россию. В Татарстане создан оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики, введён план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости.

Также  гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, выступающий одним из экспертов рейтинга, упомянул и работу Президента республике по поиску новых партнеров РФ по всему миру.

Отметил он и безболезненный переход Минниханова в мессенджер Telegram для взаимодействия с жителями республики напрямую.

Первое место в рейтинге занял глава Чечни Рамзан Кадыров. За ним следует мэр Москвы Сергей Собянин. Третье место занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Замыкает первую пятерку губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» поясняет, что «Национальный рейтинг губернаторов» составляется на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

#Рустам Минниханов #рейтинг #рейтинг губернаторов
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