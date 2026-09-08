Минниханов: Сохранение родных языков способствует стабильности общества

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днемм языков народов Российской Федерации.

«Этот государственный праздник отмечается впервые. Вместе с тем является закономерным для нашего многонационального Отечества. Родной язык несет в себе мудрость предыдущих поколений, отражает мировоззрение и ценности народа. Поэтому его сохранение и передача будущим поколениям – это вклад в стабильность и устойчивость российского общества, идущего по своему уникальному пути», – заметил руководитель региона.

«Символично, что датой определен день рождения выдающегося советского поэта Расула Гамзатова», – добавил Рустам Минниханов и процитировал (в переводе с аварского Наума Гребнева) стихотворное признание этого автора, выразившего, на взгляд руководителя республики, близкие многим мысли и чувства: «Кого-то исцеляет от болезней / Другой язык, но мне на нем не петь, / И если завтра мой язык исчезнет, / То я готов сегодня умереть».

«Татарстан традиционно уделяет серьезное внимание сохранению и популяризации языков народов, проживающих в республике. В школах изучаются татарский, русский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовские (эрзянский и мокшанский) языки, в многонациональной воскресной школе и отделениях дополнительного образования создаются условия для овладения более 30 языками народов России. Разнообразные этнокультурные и просветительские мероприятия способствуют решению значимой государственной задачи сохранения языкового многообразия нашего Отечества», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Важно отметить объединяющее начало в диалоге культур русского языка, который способствует укреплению нашей сплоченности, единства ценностей и созидательной силы», – добавил он.

«В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации сегодня действует система мер, охватывающих сферу образования, культуры, науки, экономики. Большую роль играют общественные объединения и отдельные энтузиасты. Именно активная гражданская позиция становится главным импульсом в дальнейшей популяризации нашего культурного достояния как неотъемлемой части духовного богатства человечества», – заключил Раис Татарстана и пожелал, чтобы добрые пожелания, которые звучат сегодня на всех языках народов России, вдохновляли и подвигали на новые свершения.

День языков народов Российской Федерации станет одним из ключевых событий Года единства народов России. Памятную дату в прошлом, 2025 году своим указом учредил Президент РФ Владимир Путин.