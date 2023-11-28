Минниханов: Сотрудничество Татарстана и Узбекистана переживает новый этап развития

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сотрудничество Татарстана и Узбекистана переживает новый этап развития. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с руководителями региональных торгово-промышленных палат дружественной республики.

«Ваш визит в Татарстан – это прекрасная возможность наладить новые контакты, направленные на развитие татарстано-узбекистанского сотрудничества в рамках дружественных отношений России и Узбекистана», – сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном и его регионами.

«Исторически так было всегда, но сегодня особый период в развитии наших отношений. Мы благодарны главам наших государств Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву за поддержку сотрудничества на региональном уровне», – сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил, что Шавкат Мирзиёев недавно впервые посетил Татарстан. Его визит прошел очень успешно, это будет способствовать дальнейшим совместным проектам, добавил Минниханов.

Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества по ряду отраслей. Ранее руководители торгово-промышленных палат Узбекистана в ходе визита в РТ посетили ОЭЗ «Алабуга», «ТАНЕКО» и «Химград», передает пресс-служба Раиса Татарстана.